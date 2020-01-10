Выложено пророчество православного старца о противнике России в Третьей мировой

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10 января 2020, 11:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: mymistic.ru

Учения российской армии, Russian Defence Ministry / globallookpress.com

Противником России в ходе Третьей мировой войны станет Китай. Это следует из опубликованного в интернете пророчества Серафима Вырицкого, иеросхимонаха РПЦ.

Как пишет ресурс mymistic.ru, согласно прогнозу православного старца, к конфликту между двумя странами приведет попытка китайцев захватить территорию России. Чем, по мнению Серафима Вырицкого, должно закончиться противостояние Москвы и Пекина, в процитированном материале не говорится.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в сети озвучили «предсказание Нострадамуса» о мировой войне, которая якобы должна начаться в текущем году и продлиться более 25 лет.