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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Выложено пророчество православного старца о противнике России в Третьей мировой

, 11:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: mymistic.ru

Выложено пророчество православного старца о противнике России в Третьей мировой
Учения российской армии, Russian Defence Ministry / globallookpress.com

Противником России в ходе Третьей мировой войны станет Китай. Это следует из опубликованного в интернете пророчества Серафима Вырицкого, иеросхимонаха РПЦ.

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Как пишет ресурс mymistic.ru, согласно прогнозу православного старца, к конфликту между двумя странами приведет попытка китайцев захватить территорию России. Чем, по мнению Серафима Вырицкого, должно закончиться противостояние Москвы и Пекина, в процитированном материале не говорится.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в сети озвучили «предсказание Нострадамуса» о мировой войне, которая якобы должна начаться в текущем году и продлиться более 25 лет.

 

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