Выложено пророчество православного старца о противнике России в Третьей мировой

Противником России в ходе Третьей мировой войны станет Китай. Это следует из опубликованного в интернете пророчества Серафима Вырицкого, иеросхимонаха РПЦ.
Как пишет ресурс mymistic.ru, согласно прогнозу православного старца, к конфликту между двумя странами приведет попытка китайцев захватить территорию России. Чем, по мнению Серафима Вырицкого, должно закончиться противостояние Москвы и Пекина, в процитированном материале не говорится.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что в сети озвучили «предсказание Нострадамуса» о мировой войне, которая якобы должна начаться в текущем году и продлиться более 25 лет.