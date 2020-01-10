Астролог рассказала, какие знаки зодиака являются

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10 января 2020, 09:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

знаки зодиака, pixabay.com

Астролог Лесли Хейл рассказала о знаках зодиаках – "хамелеонах", которые имеют люди, появившиеся на свет во время смены времен года. Оказалось, что рожденные в эти периоды сами постоянно меняются.

Хейл сообщила, что все знаки зодиака делятся на три группы – начало, середина и смена сезонов. "Кардинальными" или открывающими считаются Овен, Весы, Рак и Козерог, "фиксированными" называют Тельца, Льва, Скорпиона и Водолея, а вот Деву, Стрельца, Рыб и Близнецов часто характеризуют как "изменчивых".

Люди из последней группы каждый день могут вести себя абсолютно по-разному. Среди них лучше всего к новым условиям приспосабливаются Близнецы.