Озвучено «предсказание Нострадамуса» о начале «апокалиптической войны» в 2020-м

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9 января 2020, 17:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Запуск ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М», MOD Russia / globallookpress.com

Приписываемый Нострадамусу прогноз о начале «апокалиптической войны» в 2020 году выложили в сеть. Соответствующий материал появился в отечественной блогосфере.

Как утверждает автор канала «Пророк 2020» в «Яндекс. Дзен», астролог из Франции предсказал, что конфронтация продлится до 2046-го. Кто станет участниками противостояния и чем он закончится, в процитированном посте не рассказывается.

Кроме того, блогер пишет, что Нострадамус напророчил множество стихийных бедствий. В частности, в Италии, Чехии и Великобритании в 2020 году должны произойти наводнения. Также эти страны могут подвергнуться террористическим атакам.