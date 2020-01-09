Выложен гороскоп Тамары Глобы для знаков, которым принесет удачу середина января

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9 января 2020, 16:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Астролог Тамара Глоба, Natalia Shakhanova / globallookpress.com

Согласно расчетам астролога Тамары Глобы, вторая декада текущего месяц станет удачной для трех знаков. Это Водолей, Козерог и Рыбы, говорится в публикации, размещенной в отечественной блогосфере.

Для Водолеев середина января обещает быть временем большого везения. Чтобы не упустить счастье, представителям знака следует проявлять максимальную активность.

Козерогов ждет успех в профессиональной деятельности. В частности, им должны поступить предложения, которые приведут к повышению по карьерной лестнице.

Рыбам гороскоп Тамары Глобы обещает благоприятные события на личном фронте, пишет канал «Созвездие Козерога» в «Яндекс. Дзен».