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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Выложен гороскоп Тамары Глобы для знаков, которым принесет удачу середина января

, 16:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Выложен гороскоп Тамары Глобы для знаков, которым принесет удачу середина января
Астролог Тамара Глоба, Natalia Shakhanova / globallookpress.com

Согласно расчетам астролога Тамары Глобы, вторая декада текущего месяц станет удачной для трех знаков. Это Водолей, Козерог и Рыбы, говорится в публикации, размещенной в отечественной блогосфере.

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Для Водолеев середина января обещает быть временем большого везения. Чтобы не упустить счастье, представителям знака следует проявлять максимальную активность.

Козерогов ждет успех в профессиональной деятельности. В частности, им должны поступить предложения, которые приведут к повышению по карьерной лестнице.

Рыбам гороскоп Тамары Глобы обещает благоприятные события на личном фронте, пишет канал «Созвездие Козерога» в «Яндекс. Дзен».

 

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