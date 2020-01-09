Выложен гороскоп Тамары Глобы для знаков, которым принесет удачу середина января

Согласно расчетам астролога Тамары Глобы, вторая декада текущего месяц станет удачной для трех знаков. Это Водолей, Козерог и Рыбы, говорится в публикации, размещенной в отечественной блогосфере.
Для Водолеев середина января обещает быть временем большого везения. Чтобы не упустить счастье, представителям знака следует проявлять максимальную активность.
Козерогов ждет успех в профессиональной деятельности. В частности, им должны поступить предложения, которые приведут к повышению по карьерной лестнице.
Рыбам гороскоп Тамары Глобы обещает благоприятные события на личном фронте, пишет канал «Созвездие Козерога» в «Яндекс. Дзен».