Прогноз Нострадамуса о месте начала Третьей мировой войны обнародовали в сети

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9 января 2020, 15:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Учения турецких военных около границы с Ираком, Emrah Oprukcu / globallookpress.com

Нострадамус знал, в каком регионе Земли начнется Третья мировая война. Об этом рассказывается в материале, который разместили некоторое время назад в отечественной блогосфере.

Французский астролог предсказал, что очередной глобальный конфликт вспыхнет на территории современного Ирака, пишет автор канала «Игры с разумом» в «Яндекс. Дзен». Противостояние, согласно прогнозу Нострадамуса, должно продлиться около 27 лет. Каковы будут его итоги, в процитированной публикации не раскрывается.

Ранее в четверг сообщалось, что астрологи поведали, представителям каких знаков зодиака больше всего повезет в наступившем году.