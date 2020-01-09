Стал известен астропрогноз для главных везунчиков 2020 года среди знаков зодиака

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9 января 2020, 14:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: seo-pes.ru

Счастливая женщина, pixabay.com

Людям, которые рождены под знаками Льва, Девы и Стрельца, суждено стать главными везунчиками наступившего года. К такому выводу в результате проведенных расчетов пришли астрологи, говорится в материале, опубликованном в интернете.

Как пишет портал seo-pes.ru, Львы в 2020-м могут не беспокоиться о состоянии здоровья, оно не подведет. Также у представителей знака появится много возможностей для продвижения по карьерной лестнице. Личная жизнь обещает быть яркой и богатой на события.

В отличие от 2019-го, сменивший его год станет для Дев крайне необычным. Гороскоп обещает им материальное благополучие, новые знакомства и исполнение желаний.

Стрельцы в новом календарном периоде наведут порядок в своей несколько хаотичной жизни и получат ответы на мучившие их вопросы. Кроме того, представители знака получат возможность путешествовать и познавать мир, отмечается в астрологическом прогнозе.