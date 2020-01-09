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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Как узнать будущее в Степанов день, 9 января

, 13:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вечерняя Москва

Как узнать будущее в Степанов день, 9 января
Фото: pixabay.com

Период после Рождества и до Крещения на Руси являлся временем гаданий, когда желающие могли попытаться узнать грядущее. Особенно гадания пользовались популярностью у молодых незамужних девушек, мечтающих встретить суженого.

В Степанов день распространенным было гадание на семечках. Незамужняя девушка брала в руку горсть семечек подсолнечника, а затем пересчитывала их. Если число оказывалось четным, то считалось, что в течение года ее позовут замуж.

Также люди верили, что если 9 января идет снег, то летом стоит ожидать много грибов и ягод. О погоде судили по птицам – если ворона сидит на снегу, то жди тепла. Если птица взлетела на верхушку дерева – скоро ударят морозы.

АБ

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