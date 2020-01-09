Пророчество Матроны Московской об угрозе исчезновения России выложили в интернет

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9 января 2020, 12:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Памятник в Благовещенске, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Матрона Московская предсказала, что Россия в будущем может исчезнуть с лица Земли. Соответствующее утверждение содержится в материале, который разместили в отечественной блогосфере.

Как пишет автор канала «Девичий дом» в «Яндекс. Дзен», блаженная считала, что Россия прекратит свое существование, если ее население доверится лживым людям, погонится за материальными ценностями и потеряет верю в Бога.

В процитированной публикации говорится, что еще одно пророчество Матроны возвещает распад Европейского союза. Его должна заменить коалиция государств, которую возглавит Москва.

Ранее в четверг сообщалось, что астрологи назвали знаки зодиака, которым грозят проблемы в 2020 году.