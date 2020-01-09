Пророчество Матроны Московской об угрозе исчезновения России выложили в интернет

Матрона Московская предсказала, что Россия в будущем может исчезнуть с лица Земли. Соответствующее утверждение содержится в материале, который разместили в отечественной блогосфере.
Как пишет автор канала «Девичий дом» в «Яндекс. Дзен», блаженная считала, что Россия прекратит свое существование, если ее население доверится лживым людям, погонится за материальными ценностями и потеряет верю в Бога.
В процитированной публикации говорится, что еще одно пророчество Матроны возвещает распад Европейского союза. Его должна заменить коалиция государств, которую возглавит Москва.
Ранее в четверг сообщалось, что астрологи назвали знаки зодиака, которым грозят проблемы в 2020 году.