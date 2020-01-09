Экстрасенс рассказала о судьбе дочери Началовой

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9 января 2020, 11:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Дни.Ру

Фото: соцсети

Экстрасенс Галина Янко рассказала, что ждет дочь певицы Юлии Началовой и футболиста Евгения Алдонина Веру. Мать девочки умерла в марте 2019 года из-за сепсиса.

По мнению Янко, Вера может браться за любое дело – одаренной девочке везде гарантирован успех. «В целом она может заниматься танцами, пением, музыкой, во всем этом она довольно-таки отлично преуспеет», - считает экстрасенс.

Также она заявила, что девочка рано выйдет замуж за состоятельного кавалера, которому родит троих детей. Также женщина предположила, что Вера может выбрать профессию адвоката или юриста.