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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Пророчество Нострадамуса о первой встрече людей с пришельцами выложили в сеть

, 18:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Пророчество Нострадамуса о первой встрече людей с пришельцами выложили в сеть
Планета Земля, pixabay.com

Нострадамус предсказал, когда состоится первый контакт человечества с инопланетянами. Об этом говорится в материале, который появился некоторое время назад в российской блогосфере.

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Согласно расчетам французского астролога, люди и пришельцы встретятся в 2250 году, пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен».

Другой предсказатель, Учитель Церкви Альберт Великий считал, что инопланетяне прибудут на Землю в районе 2280-х годов, отмечается в процитированной публикации. Общение с представителями других миров обогатит человечество новыми ценными знаниями о Вселенной.

Ранее сегодня сообщалось, что в сети озвучили предсказание Матроны Московской для России на 2020 год.

 

ДЦ

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