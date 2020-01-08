Озвучено предсказание Матроны Московской о «войне без войны» в России в 2020-м

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8 января 2020, 16:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Интерьер храма Матроны Московской в столице России, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

В наступившем году жителей Российской Федерации ждет «война без войны». Это следует из пророчества, сделанного в свое время Матроной Московской, говорится в публикации, которая размещена в блогосфере.

Как пишет автор канала «Девичий дом» в «Яндекс. Дзен», святая РПЦ предупреждала, что в результате предсказанного ею бедствия «жертв будет много». Часть специалистов полагает, что Матрона имела в виду природные катаклизмы и вспышки заболеваний, способные привести к гибели большого количества людей.

Ранее сегодня сообщалось, что в сети рассказали о пророчестве американского медиума Джин Диксон, которая предсказала начало апокалипсиса в 2020 году.