Выложен прогноз предсказавшей гибель Кеннеди ясновидящей о начале конца света в 2020-м

//Непознанное 13+

8 января 2020, 15:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: nicstyle.ru

Спасатели, Zamir Usmanov / globallookpress.com

Конец света начнется в 2020 году. Такого мнения придерживалась скончавшаяся в 1997-м экстрасенс из Соединенных Штатов Джин Диксон, говорится в опубликованном в интернете материале.

Как отмечает портал nicstyle.ru, ясновидящая в свое время смогла предсказать гибель Джона Кеннеди. Американского политика, который стал 35-м главой США, застрелили в Далласе осенью 1963 года.

Среди пророчеств, которые оставила после себя Джин Диксон, есть прогноз о грядущем апокалипсисе. Он, как полагала медиум, начнется в 2020-м. Других подробностей в процитированной публикации не приводится.

Ранее сегодня сообщалось, что отечественный астролог Илья Першин рассчитал предполагаемый срок исчезновения Украины.