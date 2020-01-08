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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Выложен прогноз предсказавшей гибель Кеннеди ясновидящей о начале конца света в 2020-м

, 15:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: nicstyle.ru

Выложен прогноз предсказавшей гибель Кеннеди ясновидящей о начале конца света в 2020-м
Спасатели, Zamir Usmanov / globallookpress.com

Конец света начнется в 2020 году. Такого мнения придерживалась скончавшаяся в 1997-м экстрасенс из Соединенных Штатов Джин Диксон, говорится в опубликованном в интернете материале.

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Как отмечает портал nicstyle.ru, ясновидящая в свое время смогла предсказать гибель Джона Кеннеди. Американского политика, который стал 35-м главой США, застрелили в Далласе осенью 1963 года.

Среди пророчеств, которые оставила после себя Джин Диксон, есть прогноз о грядущем апокалипсисе. Он, как полагала медиум, начнется в 2020-м. Других подробностей в процитированной публикации не приводится.

Ранее сегодня сообщалось, что отечественный астролог Илья Першин рассчитал предполагаемый срок исчезновения Украины.

 

ДЦ

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