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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Возможный срок исчезновения Украины с карты мира рассчитал российский астролог

, 14:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Харьков»

Возможный срок исчезновения Украины с карты мира рассчитал российский астролог
Флаг Украины на акции перед офисом президента страны, Hennadii Minchenko / globallookpress.com

Украинское государство может исчезнуть с карты мира в промежутке между 2020-м и 2026 годами. К такому выводу пришел Илья Першин, российский астролог.

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Согласно прогнозу Першина, ставшего собеседником работающего в РФ издания «Харьков», в августе текущего года Киев спровоцирует обострение ситуации в Донбассе. Москва ответит на агрессию Украины в отношении ДНР и ЛНР переброской своих войск в зону конфликта, после чего начнется «переформатирование» бывшей советской республики, заявил астролог. По его мнению, соседнее государство может исчезнуть в 2020-2026 годах.

Ранее в среду сообщалось, что в отечественных СМИ озвучили пророчества Ванги для России и мира на 2020-й.

 

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