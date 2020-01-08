Пророчества Ванги для России и мира на «судьбоносный» 2020 год огласили в СМИ

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8 января 2020, 11:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: sterlegrad.ru

Московский парк «Зарядье» в дни новогодних каникул, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Ванга считала, что 2020 год станет судьбоносным для многих государств. Соответствующее утверждение содержится в материале, который появился некоторое время назад на страницах СМИ.

Как пишет портал sterlegrad.ru, медиум из Болгарии предсказала, что в 2020-м мир окажется на перепутье, в этот период человечество должно осознать свои ошибки. Также Ванга спрогнозировала возникновение проблем природного характера.

Согласно пророчеству Ванги, приведенному интернет-ресурсом, в наступившем году России придется столкнуться с давлением враждебно настроенного международного сообщества. Страна выдержит данное испытание благодаря сплоченности ее населения.

Кроме того, в видениях экстрасенса о России присутствовало палящее солнце. Возможно, это означает, что летом 2020-го жителей РФ ждет аномальная жара, говорится в процитированной публикации.