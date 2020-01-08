Астролог рассказала, что нельзя делать во время первого затмения года

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8 января 2020, 11:27 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Астролог Василиса Володина предупредила о приближении первого лунного затмения в наступившем 2020 году и объяснила, чего нельзя делать в этот период.

Володина рассказала, что первое затмение произойдет в пятницу, 10 января. «Лунное затмение часто портит контакт с окружающим миром и разжигает внутренние страсти — сомнения, злость, нетерпимость, ревность… И в дни, близкие к нему, пожалуйста, постарайтесь удержать опрометчивые слова, недобрый взгляд, не раздувайте пожар конфликта, не давайте хода пустым обидам», - написала она в соцсети.

Астролог посоветовала лучше контролировать эмоции, а в случае конфликтов вспоминать о чем-нибудь хорошем.