Все новости >>

Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Непознанное 13+

Астролог рассказала, что нельзя делать во время первого затмения года

, 11:27 [ «Аргументы Недели» ]

Астролог рассказала, что нельзя делать во время первого затмения года
Фото: соцсети

Астролог Василиса Володина предупредила о приближении первого лунного затмения в наступившем 2020 году и объяснила, чего нельзя делать в этот период.

Володина рассказала, что первое затмение произойдет в пятницу, 10 января. «Лунное затмение часто портит контакт с окружающим миром и разжигает внутренние страсти — сомнения, злость, нетерпимость, ревность… И в дни, близкие к нему, пожалуйста, постарайтесь удержать опрометчивые слова, недобрый взгляд, не раздувайте пожар конфликта, не давайте хода пустым обидам», - написала она в соцсети.

Астролог посоветовала лучше контролировать эмоции, а в случае конфликтов вспоминать о чем-нибудь хорошем.

АБ

//картина дня

Мнение

Иран обещал ответить и ответил! И это только начало

Иран обещал ответить и ответил! И это только начало

Одновременно с похоронами убитых героев в Кермане ракетный иранский ответ нанесён по крупнейшей американской базе "Айн-аль-Асад". Боевая готовность американских морпехов не спасла их боевую технику, а по предварительным данным с места событий - есть десятки уничтоженных американских оккупантов.

«Он кого-то оскорбил? Унизил? Это же копейки!», чеченский чиновник не видит ничего плохого в том, что его сын, по совместительству блогер, бросал в толпу деньги. Так, помощник представителя главы Чечни в Волгоградской области, Тамерлан Носаев сказал…

«Он кого-то оскорбил? Унизил? Это же копейки!», чеченский чиновник не видит ничего плохого в том, что его сын…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

Стало известно об обнаружении всех черных ящиков на месте крушения украинского пассажирского лайнера Boeing 737 в Тегеране. Об этом сообщило иранское информагентство…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

24-летний Дмитрий Жванецкий повел себе как настоящий рыцарь, заступившийся за честь прекрасной дамы. По крайней мере так рассказывают очевидцы драки, в которой пострадал…

//новости ан

//новости ан

//новости ан