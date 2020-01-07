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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Появился гороскоп для знаков зодиака, которым грозит финансовый крах в 2020 году

, 16:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: seo-pes.ru

Появился гороскоп для знаков зодиака, которым грозит финансовый крах в 2020 году
Пустой кошелек, pixabay.com

Согласно расчетам астрологов, представителям четырех знаков зодиака грозит финансовый крах в наступившем году. Это Водолеи, Девы, Близнецы и Стрельцы.

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Водолеи в 2020-м упустят сулящий выгоду проект. Причинами этого станут капризы творческой натуры и отсутствие четкого планирования.

Девы пострадают из-за собственной жадности. Они не рискнут вложиться в прибыльный бизнес, опасаясь потерять накопления.

Кошельки Близнецов опустошат бессмысленные траты. Мотовство также может подорвать материальное положение Стрельцов, говорится в гороскопе, опубликованном некоторое время назад на страницах интернет-портала seo-pes.ru.

 

ДЦ

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