Предсказание Вольфа Мессинга о войне между Россией и Китаем вспомнили в сети

В интернете вспомнили пророчество Вольфа Мессинга о военном конфликте между Россией и Китаем. Соответствующий материал опубликовали в блогосфере.
Как отмечает один из авторов «Яндекс. Дзен», живший в СССР менталист полагал, что действия Пекина приведут к началу Третьей мировой. Согласно прогнозу Мессинга, Китай применит ядерные боеголовки против Японии и Тайваня. За названные страны вступится Москва. Чем закончится столкновение Китая и России, в процитированном посте не говорится.
Ранее в сети озвучили «предсказание Ванги» о встрече людей с пришельцами. Предполагается, что данное событие произойдет в 2180 году.