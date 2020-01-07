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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Предсказание Вольфа Мессинга о войне между Россией и Китаем вспомнили в сети

, 16:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Предсказание Вольфа Мессинга о войне между Россией и Китаем вспомнили в сети
Китайский истребитель J-10A, Yang Pan / globallookpress.com

В интернете вспомнили пророчество Вольфа Мессинга о военном конфликте между Россией и Китаем. Соответствующий материал опубликовали в блогосфере.

«Предсказание Ванги» о годе встречи людей с инопланетянами огласили в интернете

«Предсказание Ванги» о годе встречи людей с инопланетянами огласили в интернете

Как отмечает один из авторов «Яндекс. Дзен», живший в СССР менталист полагал, что действия Пекина приведут к началу Третьей мировой. Согласно прогнозу Мессинга, Китай применит ядерные боеголовки против Японии и Тайваня. За названные страны вступится Москва. Чем закончится столкновение Китая и России, в процитированном посте не говорится.

Ранее в сети озвучили «предсказание Ванги» о встрече людей с пришельцами. Предполагается, что данное событие произойдет в 2180 году.

 

ДЦ

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