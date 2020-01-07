«Предсказание Ванги» о годе встречи людей с инопланетянами огласили в интернете

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7 января 2020, 15:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Люди в костюмах инопланетян, Tschiponnique Skupin/Geisler-Fot / globallookpress.com

Люди встретятся с обитателями другой планеты примерно в 2180 году. Такое пророчество сделала в свое время Ванга, говорится в материале, размещенном в российской блогосфере.

Согласно утверждению автора канала «Вселенная женщины» в «Яндекс. Дзен», медиум из Болгарии рассказывала, что ей удалось пообщаться на телепатическом уровне с жителями планеты Вамфин, где царит мир и гармония. Встреча людей с этими существами должна состояться ориентировочно в 2180-м, говорится в процитированной публикации.

Ранее сегодня сообщалось, что Илья Першин, отечественный астролог, рассчитал дату начала военного наступления Киева на непризнанные республики Донбасса в 2020 году.