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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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«Предсказание Ванги» о годе встречи людей с инопланетянами огласили в интернете

, 15:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

«Предсказание Ванги» о годе встречи людей с инопланетянами огласили в интернете
Люди в костюмах инопланетян, Tschiponnique Skupin/Geisler-Fot / globallookpress.com

Люди встретятся с обитателями другой планеты примерно в 2180 году. Такое пророчество сделала в свое время Ванга, говорится в материале, размещенном в российской блогосфере.

Астролог назвал дату начала наступления ВСУ на республики Донбасса в 2020 году

Астролог назвал дату начала наступления ВСУ на республики Донбасса в 2020 году

Согласно утверждению автора канала «Вселенная женщины» в «Яндекс. Дзен», медиум из Болгарии рассказывала, что ей удалось пообщаться на телепатическом уровне с жителями планеты Вамфин, где царит мир и гармония. Встреча людей с этими существами должна состояться ориентировочно в 2180-м, говорится в процитированной публикации.

Ранее сегодня сообщалось, что Илья Першин, отечественный астролог, рассчитал дату начала военного наступления Киева на непризнанные республики Донбасса в 2020 году.

 

ДЦ

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