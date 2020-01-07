Астролог назвал дату начала наступления ВСУ на республики Донбасса в 2020 году

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7 января 2020, 13:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Харьков»

Украинские военные в Донбассе, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Вооруженные силы Украины начнут наступление на самопровозглашенные ДНР и ЛНР 8 августа 2020 года. С соответствующим прогнозом в разговоре с представителями прессы выступил Илья Першин, отечественный астролог.

По мнению Першина, ставшего собеседником работающего в России интернет-издания «Харьков», скорее всего, ВСУ попытаются захватить в ходе штурма Донецк и границу. После этого в зону конфликта могут войти войска РФ, отметил астролог. Он считает реальным вариант, при котором российская армия возьмет под контроль всю территорию юга-востока Украины.

Ранее во вторник сообщалось, что в сети озвучили пророчество православного старца Владислава Шумова о вторжении китайцев в Россию.