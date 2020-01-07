Вооруженные силы Украины начнут наступление на самопровозглашенные ДНР и ЛНР 8 августа 2020 года. С соответствующим прогнозом в разговоре с представителями прессы выступил Илья Першин, отечественный астролог.
По мнению Першина, ставшего собеседником работающего в России интернет-издания «Харьков», скорее всего, ВСУ попытаются захватить в ходе штурма Донецк и границу. После этого в зону конфликта могут войти войска РФ, отметил астролог. Он считает реальным вариант, при котором российская армия возьмет под контроль всю территорию юга-востока Украины.
Ранее во вторник сообщалось, что в сети озвучили пророчество православного старца Владислава Шумова о вторжении китайцев в Россию.