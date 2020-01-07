Тамара Глоба назвала три знака зодиака, которые обретут счастье в январе 2020-го

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7 января 2020, 12:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: nicstyle.ru

Астролог Тамара Глоба, Natalia Shakhanova / globallookpress.com

Январь наступившего года выдастся счастливым у людей, которые рождены под знаками Стрельца, Водолея и Рыб. Об этом говорится в гороскопе астролога Тамары Глобы, который разместили некоторое время назад в отечественном интернет-сегменте.

Как пишет nicstyle.ru, Глоба посоветовала Стрельцам избавиться от скопившегося в голове «хлама». Также в начале 2020-го следует прекратить общение со знакомыми, которые являются источником проблем.

Водолеи в январе обретут спокойствие, необходимое для принятия важных решений. Одинокие представители знака получат шанс наладить свою личную жизнь.

У Рыб в первом месяце 2020 года наконец-то появится время, чтобы отдохнуть. Восстановить силы после продолжительной работы можно в ходе путешествия, отмечается в процитированном материале.