Пророчество православного старца о вторжении китайцев в Россию выложили в сеть

России в будущем придется столкнуться с нашествием китайцев. Соответствующее пророчество оставил после себя живший в XX столетии протоиерей Владислав Шумов, говорится в размещенном в сети материале.
Как пишет канал «Тайны нет» в «Яндекс. Дзен», православный старец предсказал, что воды Индийского океана затопят южную часть Китая, после чего ее население двинется в сторону Челябинска. Россия, объединившись с Монголией, остановит вторжение.
Шумов допускал, что китайцы вернутся. В этом случае начнется полноценная война, захватчики частично оккупируют Россию, полагал протоиерей.
Ранее сегодня сообщалось, что астролог Илья Першин спрогнозировал участие РФ в локальных вооруженных конфликтах в 2020 году.