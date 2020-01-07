Пророчество православного старца о вторжении китайцев в Россию выложили в сеть

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7 января 2020, 11:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Китайские военные, Liu Dawei / globallookpress.com

России в будущем придется столкнуться с нашествием китайцев. Соответствующее пророчество оставил после себя живший в XX столетии протоиерей Владислав Шумов, говорится в размещенном в сети материале.

Как пишет канал «Тайны нет» в «Яндекс. Дзен», православный старец предсказал, что воды Индийского океана затопят южную часть Китая, после чего ее население двинется в сторону Челябинска. Россия, объединившись с Монголией, остановит вторжение.

Шумов допускал, что китайцы вернутся. В этом случае начнется полноценная война, захватчики частично оккупируют Россию, полагал протоиерей.

Ранее сегодня сообщалось, что астролог Илья Першин спрогнозировал участие РФ в локальных вооруженных конфликтах в 2020 году.