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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Прогноз астролога об участии России в локальных войнах в 2020-м озвучили в СМИ

, 10:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «URA.RU»

Прогноз астролога об участии России в локальных войнах в 2020-м озвучили в СМИ
Российский военнослужащий, Russian Defence Ministry / globallookpress.com

Илья Першин, отечественный астролог, сделал прогноз о связанных с Россией событиях, которые должны произойти в наступившем году. Об этом рассказывается в заметке, опубликованной на страницах интернет-СМИ.

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Согласно расчетам Першина, ставшего собеседником издания «URA.RU», в 2020-м РФ предстоит принять участие в ряде локальных военных конфликтов. Кроме того, продолжится антитеррористическая операция на территории Сирийской Арабской Республики. Армия России испытает стратегическое оружие, предсказал астролог.

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ДЦ

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