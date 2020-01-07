Прогноз астролога об участии России в локальных войнах в 2020-м озвучили в СМИ

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7 января 2020, 10:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «URA.RU»

Российский военнослужащий, Russian Defence Ministry / globallookpress.com

Илья Першин, отечественный астролог, сделал прогноз о связанных с Россией событиях, которые должны произойти в наступившем году. Об этом рассказывается в заметке, опубликованной на страницах интернет-СМИ.

Согласно расчетам Першина, ставшего собеседником издания «URA.RU», в 2020-м РФ предстоит принять участие в ряде локальных военных конфликтов. Кроме того, продолжится антитеррористическая операция на территории Сирийской Арабской Республики. Армия России испытает стратегическое оружие, предсказал астролог.

Ранее сообщалось, что уфолог Скотт Уоринг разглядел на фотографии NASA инопланетный корабль.