Видео: уфолог обнаружил НЛО на околоземной орбите

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2 января 2020, 18:02 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Известный уфолог Скотт Уоринг на фото из архива NASA обнаружил на околоземной орбите корабль представителей внеземных цивилизаций. Примечательно, что на снимках объект обозначен как спутник.

По мнению уфолога, он обнаружил ни что иное как НЛО, проходящее в непосредственной близости от шаттла Атлантис в момент его пребывания на орбите Земли. На это также указывают и другие снимки агентства.

Как утверждает Уоринг, в том же архиве NASA он обнаружил и другие снимки, на которых запечатлены НЛО, включая ставший вирусным в 2011 году спутник "Черный Рыцарь", известный сегодня каждому ученому.

Уфолог уверен, что обнаруженный им в четверг, 2 января, объект является одним из НЛО, преследовавших шаттл Атлантис и ставших причиной переноса времени посадки шаттла из соображений безопасности.



