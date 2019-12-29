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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Непознанное 13+

В американском штате Нью-Йорк на видео попал черный НЛО

, 20:16 [ «Аргументы Недели» ]

В американском штате Нью-Йорк на видео попал черный НЛО
скриншот youtube-видео

Известный уфолог Скотт Уоринг опубликовал на своем сайте видеозапись, снятую в городе Сиракьюс (Сиракузы) штата Нью-Йорк на минувшей неделе. Очевидцы поймали в объектив камеры черный НЛО на закате.

Неопознанный летающий объект появился в закатном небе над озером. Предположительно "корабль пришельцев" шел на снижение. Объект имел странную причудливую форму и, в отличие от уже привычных "тарелок", был темного цвета.

"Видео немного размыто, трудно разобрать детали. Я немного удивлен, что люди сегодня все еще используют такие старые телефоны. Даже у моего сына есть iPhone, которому 4 года, но он снимает видео лучше, чем это", - отметил уфолог.

АС

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