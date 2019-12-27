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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Озвучен астропрогноз для знаков, которых ждут радикальные перемены в 2020 году

, 16:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: nicstyle.ru

Озвучен астропрогноз для знаков, которых ждут радикальные перемены в 2020 году
Женщина на фоне гор, pixabay.com

Людей, которые рождены под знаками Близнецов, Стрельцов и Дев, ждут радикальные перемены в наступающем году. Соответствующей точки зрения придерживаются авторы гороскопа, который размещен в интернете.

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Портал nicstyle.ru пишет, что звезды готовы помочь Близнецам, которые запутались в своих делах и отношениях с противоположным полом. Наступление внезапных позитивных изменений вероятно во втором полугодии 2020-го.

Стрельцы регулярно попадают в разного рода сомнительные ситуации, однако события, которые произойдут с ними в следующем году, должны принести счастье, говорится в астрологическом прогнозе.

У Дев в 2020-м ожидаются значительные перемены к лучшему в личной жизни. Это касается как одиноких представителей знака, так и тех, кто состоит в браке.

 

ДЦ

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