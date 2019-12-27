Астрологи перечислили знаки зодиака, для которых станет судьбоносным 2020 год

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27 декабря 2019, 13:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: seo-pes.ru

Новогодняя ель, pixabay.com

Астрологи назвали три знака зодиака, для которых наступающий год станет судьбоносным. Речь идет о Козероге, Скорпионе и Стрельце, отмечается в публикации, которую разместили некоторое время назад в интернете.

Как пишет ресурс seo-pes.ru, в 2020-м спокойному существованию Козерогов придет конец. Перемены, которые будут происходить, пойдут на пользу. Во втором полугодии должно осуществиться самое заветное желание представителей знака.

У одиноких Скорпионов в следующем году появится шанс найти свою вторую половину. Вероятно, что это произойдет во время путешествия, поэтому следует ответственно отнестись к выбору страны для посещения.

Стрельцы в 2020-м поменяют свой имидж, поведение и привычки. В результате представители знака станут более активными и свободными, говорится в гороскопе.

Ранее стало известно, кому, согласно прогнозу астрологов, не повезет в 2020 году с деньгами.