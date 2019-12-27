Все новости >>

Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Непознанное 13+

Астрологи перечислили знаки зодиака, для которых станет судьбоносным 2020 год

, 13:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: seo-pes.ru

Астрологи перечислили знаки зодиака, для которых станет судьбоносным 2020 год
Новогодняя ель, pixabay.com

Астрологи назвали три знака зодиака, для которых наступающий год станет судьбоносным. Речь идет о Козероге, Скорпионе и Стрельце, отмечается в публикации, которую разместили некоторое время назад в интернете.

Выложен гороскоп для знаков зодиака, которых ждут денежные потери в 2020 году

Выложен гороскоп для знаков зодиака, которых ждут денежные потери в 2020 году

Как пишет ресурс seo-pes.ru, в 2020-м спокойному существованию Козерогов придет конец. Перемены, которые будут происходить, пойдут на пользу. Во втором полугодии должно осуществиться самое заветное желание представителей знака.

У одиноких Скорпионов в следующем году появится шанс найти свою вторую половину. Вероятно, что это произойдет во время путешествия, поэтому следует ответственно отнестись к выбору страны для посещения.

Стрельцы в 2020-м поменяют свой имидж, поведение и привычки. В результате представители знака станут более активными и свободными, говорится в гороскопе.

Ранее стало известно, кому, согласно прогнозу астрологов, не повезет в 2020 году с деньгами.

 

ДЦ

//картина дня

В мире

Политолог оценил реакцию посольства США на Украине на запуск поездов в Крым

Политолог оценил реакцию посольства США на Украине на запуск поездов в Крым

Крымский политолог Владислав Ганжара утром в пятницу, 27 декабря, оценил реакцию посольства Соединенных Штатов Америки на Украине на недавний запуск железнодорожного движения по Крымскому мосту.

Обозначены украинские регионы, которые могут отделиться от Киева вслед за Донбассом в течение ближайшего десятилетия. Соответствующая информация содержится в материале, который размещен в блогосфере.

Обозначены украинские регионы, которые могут отделиться от Киева вслед за Донбассом в течение ближайшего десятилетия…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

Офис президента Украины Владимира ЗЕЛЕНСКОГО не провел ни одной консультации с меджлисом крымских татар (признан экстремистской организацией и запрещен российским судом)…

//новости ан

//новости ан

Киеву нужно заняться крымскими татарами, единственной этнической группой в регионе, которая демонстрирует естественный прирост. Об этом заявил бывший «представитель…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан