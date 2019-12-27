Мистические истории метро

//Непознанное 13+

27 декабря 2019, 11:00 [ «Аргументы Недели», Ирина РОЩИНА ]

фото: соцсети

Ежедневно многие из нас пользуются услугами Московского метрополитена: никаких пробок в туннеле, четкое определение времени прибытия в точку В. Из минусов только час пик. Но задумывались ли вы, какие тайны и истории хранит подземка мегаполиса? «Аргументы недели» подготовили для вас подборку «страшилок» о Московском метрополитене.

Таинственный восьмигранник

На станции метро Перово вы можете увидеть композицию из 8-ми барельефов. Это единственная в своём роде, созданная по мотивам «Апокалипсиса» Иоанна Богослова. Интересно, что скульптор никому неизвестен, так как изначальный творец заболел, и на его место пришёл другой человек. Будучи высоким, худощавым и на редкость скромным пожилым мужчиной, он предложил сделать эту работу. Давайте разберёмся с каждым его барельефом по отдельности.

Несущий апокалипсис

Если спуститься в подземку и встать около места остановки второго вагона, то перед вами откроется вид на белого коня с львиной головой.

Поющая божественные песни

Речь пойдет о птице Гамаюне, которая предсказывает будущее и напевает песни людям, слышащим тайное. Она знает все. Если пташка летит с востока, то жди смертоносной бури. В древней мифологии изображалась с женской головой и грудью.

1 Дерево с сидящей на нём птицей

2 Сказочный персонаж

Возможно, что кому-то читали сказку «Перышко Финиста ясна солнышка» про юношу, способного превращаться в перо или сокола, и о девушке, которая его полюбила. Станция Перово также связана с царской охотой.

1 Ярило - Бог ли лета и веселья ты?

2 Солнце в четырёх временах года, разделяющее день и ночь

Достаточно часто мы можем сталкиваться с упоминанием солнца в славянской мифологии. С ним связанны многие персонажи, а с каждой точкой календаря связан хотя бы один бог, отвечающий за перемены в его движении и за празднование: Ярила, Купала, Овсень и Коляда.

Голубка

Для христиан голубь - символ Святого Духа. Библия повествовала, что голубка, выпущенная Ноем, принесла ему оливковый лист как символ примирения стихии. Это считается знаком прощения людей.

Крылатый конь Пегас

Станцию Перово открыли 30 декабря 1979 года. И с того дня она стала устрашающей для людей: частые попытки самоубийства, резкий упадок сил, бешенство.

Кольцо замкнуло души

Одна из самых популярных историй про заключённых, строивших Кольцевую ветку и погибших в поезде на ней. Говорят, что раз в месяц по линии проходит поезд с их умершими душами и останавливается на каждой станции, но не всегда открывает двери. В главном вагоне всегда сидит машинист в форме старого образца, а вагоны либо забиты худощавыми мужчинами, либо пустуют. Но, как и любая история, она проявляет свои краски. Так, говорят, что погибших сбрасывали в шахты или замуровывали в стены за их провинности. Если когда-нибудь вы увидите такой состав, то не приближайтесь к нему, а тем более - не садитесь.

Зажевало

В 1982 году на станции Авиамоторная произошла страшная трагедия: эскалатор не выдержал пассажиров из-за неисправности в тормозной системе. 8 человек погибли, а 30 - получили травмы, всего было 100 человек. По версии следствия люди умерли из-за нехватки воздуха, но по Москве ходили слухи, что эскалатор и его механизмы затянули народ и растерзали на куски. С того времени до сих пор говорят об этой трагедии и о призраках с окровавленными конечностями, которые разгуливают по станции метро.

Путевой обходчик

Эта история про мужчину, когда-то работавшего в московском метрополитене. Он умер более 10 лет назад, но до сих пор его часто видят сотрудники подземки. Будучи трудолюбивым, ответственным и любящим свою работу, путевой обходчик все ещё выполняет профессиональный долг с невозможностью успокоиться. А вы также преданы своей работе?

Нужно ли верить в эти мистические предания? Всё зависит от вашей склонности к «эзотерическому» мышлению и количества выпитого на Новый год.

Ирина Рощина