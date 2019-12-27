Выложен гороскоп для знаков зодиака, которых ждут денежные потери в 2020 году

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27 декабря 2019, 10:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: seo-pes.ru

Кошелек, Tatiana Morozova / globallookpress.com

Людей, которые рождены под знаками Водолея, Весов и Близнецов, ожидают финансовые потери в наступающем году. Об этом заявили астрологи, говорится в гороскопе, который появился некоторое время назад в сети.

Материальное положение Водолеев в 2020-м обещает быть нестабильным. Возможно, им придется перебиваться небольшими заработками.

Весы потратят значительные средства на ремонт и, вероятно, переезд. Это приведет к тому, что представители знака залезут в долги.

Близнецов, которые связаны с коммерцией или непосредственно ей занимаются, ждут не лучшие времена. Им предстоит весь год занимать, а затем отдавать деньги кредиторам, пишет интернет-портал seo-pes.ru.