Выложен гороскоп для знаков зодиака, которых ждут денежные потери в 2020 году

Людей, которые рождены под знаками Водолея, Весов и Близнецов, ожидают финансовые потери в наступающем году. Об этом заявили астрологи, говорится в гороскопе, который появился некоторое время назад в сети.
Материальное положение Водолеев в 2020-м обещает быть нестабильным. Возможно, им придется перебиваться небольшими заработками.
Весы потратят значительные средства на ремонт и, вероятно, переезд. Это приведет к тому, что представители знака залезут в долги.
Близнецов, которые связаны с коммерцией или непосредственно ей занимаются, ждут не лучшие времена. Им предстоит весь год занимать, а затем отдавать деньги кредиторам, пишет интернет-портал seo-pes.ru.