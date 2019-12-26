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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Астрологи назвали три знака зодиака, которые разбогатеют в наступающем году

, 16:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: seo-pes.ru

Астрологи назвали три знака зодиака, которые разбогатеют в наступающем году
Российские рубли, Nikolay Titov / globallookpress.com

Астрологи перечислили три знака зодиака, которые разбогатеют в 2020 году. Повезти с деньгами должно Стрельцам, Девам и Козерогам, обещает гороскоп, размещенный в сети.

Появился астропрогноз для знаков зодиака, которых ждет много событий в 2020 году

Появился астропрогноз для знаков зодиака, которых ждет много событий в 2020 году

Как пишет ресурс seo-pes.ru, у Стрельцов, имеющих собственный бизнес, дела в 2020-м пойдут в гору. Представителей знака, которые являются наемными работниками, ждет прибавка к жалованью.

Девы в следующем году будут трудиться вдохновенно и удивлять начальство своими идеями и настроем. Такой подход поможет улучшить финансовое положение.

Для Козерогов 2020-й станет периодом, когда они смогут создать накопления или удачно инвестировать свои средства, говорится в процитированной публикации.

 

ДЦ

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