Астрологи назвали три знака зодиака, которые разбогатеют в наступающем году

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26 декабря 2019, 16:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: seo-pes.ru

Российские рубли, Nikolay Titov / globallookpress.com

Астрологи перечислили три знака зодиака, которые разбогатеют в 2020 году. Повезти с деньгами должно Стрельцам, Девам и Козерогам, обещает гороскоп, размещенный в сети.

Как пишет ресурс seo-pes.ru, у Стрельцов, имеющих собственный бизнес, дела в 2020-м пойдут в гору. Представителей знака, которые являются наемными работниками, ждет прибавка к жалованью.

Девы в следующем году будут трудиться вдохновенно и удивлять начальство своими идеями и настроем. Такой подход поможет улучшить финансовое положение.

Для Козерогов 2020-й станет периодом, когда они смогут создать накопления или удачно инвестировать свои средства, говорится в процитированной публикации.