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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Предсказание афонского старца о войне России с НАТО в 2020 году огласили в сети

, 16:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Предсказание афонского старца о войне России с НАТО в 2020 году огласили в сети
Учения НАТО в Польше, Christian Spicker, via www.imago / globallookpress.com

Опубликованы пророчества схимонаха Паисия Святогорца о событиях, которые должны произойти в следующем году.

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Как пишет канал ParanormalLife в «Яндекс. Дзен», афонский старец предсказал, что в 2020-м вспыхнет военный конфликт между Россией и НАТО. На стороне Москвы в противостоянии с альянсом выступит Китай. Чем должно закончиться данное столкновение, в процитированной публикации не говорится.

Также утверждается, что Паисий Святогорец спрогнозировал участие России в войне против Турции, которую спровоцирует своими действиями Анкара. Азиатское государство потерпит поражение, в результате ее территорию поглотит Греция, предрек схимонах.

 

ДЦ

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