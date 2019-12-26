Предсказание афонского старца о войне России с НАТО в 2020 году огласили в сети

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26 декабря 2019, 16:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Учения НАТО в Польше, Christian Spicker, via www.imago / globallookpress.com

Опубликованы пророчества схимонаха Паисия Святогорца о событиях, которые должны произойти в следующем году.

Как пишет канал ParanormalLife в «Яндекс. Дзен», афонский старец предсказал, что в 2020-м вспыхнет военный конфликт между Россией и НАТО. На стороне Москвы в противостоянии с альянсом выступит Китай. Чем должно закончиться данное столкновение, в процитированной публикации не говорится.

Также утверждается, что Паисий Святогорец спрогнозировал участие России в войне против Турции, которую спровоцирует своими действиями Анкара. Азиатское государство потерпит поражение, в результате ее территорию поглотит Греция, предрек схимонах.