Появился астропрогноз для знаков зодиака, которых ждет много событий в 2020 году

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26 декабря 2019, 14:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: seo-pes.ru

Деловые переговоры, pixabay.com

Астрологи назвали знаки зодиака, у которых следующий год будет захватывающим и богатым на события. Это Козерог, Дева, Скорпион и Близнецы, говорится в гороскопе, размешенном в отечественном сегменте интернета.

Козерогов в 2020-м ждут приключения и путешествия, а Дев – изменения в личной жизни. Многие представители второго знака создадут семейные союзы или обзаведутся потомством.

Скорпионы в наступающем году могут пострадать от нестабильности в партнерских, дружеских и брачных отношениях. Кроме того, звезды обещают интересные поездки и знакомства.

Близнецам также не придется скучать в 2020-м. Им предстоит работа с деловыми партнерами и борьба с конкурентами, пишет портал seo-pes.ru.