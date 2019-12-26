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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Выложены «пророчества Матроны Московской» о развале Евросоюза и будущем России

, 14:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Выложены «пророчества Матроны Московской» о развале Евросоюза и будущем России
Флаг Евросоюза, Torsten Sukrow/SULUPRESS.DE / globallookpress.com

Опубликованы приписываемые святой РПЦ Матроне Московской пророчества о будущем развале Европейского союза. Соответствующий материал появился в сети.

Стал известен гороскоп для знаков, которых будут преследовать неудачи в 2020-м

Стал известен гороскоп для знаков, которых будут преследовать неудачи в 2020-м

Согласно утверждению автора канала «Тайны нет» в «Яндекс. Дзен», Матрона якобы предсказала, что место ЕС займет новое содружество во главе с Россией. В него должны войти бывшие советские республики и европейские государства.

Предполагается, что к 2040 году Россия превратится в мировой промышленный центр. Она будет занимать лидирующие позиции в космической и военной областях, а также в сфере сельского хозяйства, говорится в процитированной публикации.

Ранее в четверг сообщалось, что астрологи назвали знаки зодиака, которых ждут неприятности в 2020 году.

 

ДЦ

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