Стал известен гороскоп для знаков, которых будут преследовать неудачи в 2020-м

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26 декабря 2019, 11:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Грустная женщина, pixabay.com

Людей, рожденных под знаками Скорпиона, Овна, Стрельца и Рака, будут преследовать неудачи и разочарования в наступающем году. Такого мнения придерживаются астрологи, говорится в публикации, размещенной в отечественной блогосфере.

Для Скорпионов, которых отличает вспыльчивость и раздражительность, 2020-й должен сложиться особенно тяжело. Чтобы избежать опасных для себя последствий, представителям знака необходимо научиться контролировать эмоции.

Овнов в следующем году ждет ухудшение материального положения. Надеяться на повышение зарплаты и премию от руководства не стоит.

Стрельцам в 2020-м все будет действовать на нервы: семья, начальник, коллеги. Последние постараются осложнить жизнь представителям знака, говорится в гороскопе.

У многих Раков могут внезапно начаться проблемы в отношениях. Решить их можно будет только путем компромиссов, пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен».