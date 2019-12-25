Стало известно пророчество ясновидящего о скорой войне между Россией и НАТО

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25 декабря 2019, 16:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Самолет ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Опубликованы предсказания отечественного экстрасенса Дмитрия Иванова о событиях, которые должны произойти в будущем в России и мире. Соответствующий материал появился некоторое время назад в блогосфере.

Как пишет канал «Тайны нет» в «Яндекс. Дзен», ясновидящий спрогнозировал скорый конфликт между Российской Федерацией и Североатлантическим альянсом. Столкновение перейдет в военную фазу, говорится в процитированном посте.

Согласно пророчеству Иванова, Соединенные Штаты утратят свое могущество в связи с экономическим кризисом. Европу ждут природные катаклизмы, которые унесут большое количество человеческих жизней.

Ранее сегодня сообщалось, что в интернет выложили «предсказание инопланетян» о Третьей мировой войне.