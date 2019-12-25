Все новости >>

Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Непознанное 13+

Стало известно пророчество ясновидящего о скорой войне между Россией и НАТО

, 16:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Стало известно пророчество ясновидящего о скорой войне между Россией и НАТО
Самолет ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Опубликованы предсказания отечественного экстрасенса Дмитрия Иванова о событиях, которые должны произойти в будущем в России и мире. Соответствующий материал появился некоторое время назад в блогосфере.

Обнародовано «предсказание инопланетян» о начале Третьей мировой в 2022 году

Обнародовано «предсказание инопланетян» о начале Третьей мировой в 2022 году

Как пишет канал «Тайны нет» в «Яндекс. Дзен», ясновидящий спрогнозировал скорый конфликт между Российской Федерацией и Североатлантическим альянсом. Столкновение перейдет в военную фазу, говорится в процитированном посте.

Согласно пророчеству Иванова, Соединенные Штаты утратят свое могущество в связи с экономическим кризисом. Европу ждут природные катаклизмы, которые унесут большое количество человеческих жизней.

Ранее сегодня сообщалось, что в интернет выложили «предсказание инопланетян» о Третьей мировой войне.

 

ДЦ

//картина дня

Политика

Прогноз о слиянии РФ и Белоруссии в одно государство в 2022-м озвучили на Украине

Прогноз о слиянии РФ и Белоруссии в одно государство в 2022-м озвучили на Украине

Российская Федерация и Белоруссия сольются в одно государство в 2022 году. С соответствующим прогнозом в разговоре с журналистами выступил Геннадий Москаль, бывший губернатор Луганской и Закарпатской областей.

Киевские власти не смогут восстановить контроль над территориями, которые занимают самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Соответствующую точку зрения высказал Сергей Кургинян, отечественный политический эксперт.

Киевские власти не смогут восстановить контроль над территориями, которые занимают самопровозглашенные ДНР и ЛНР.…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

Председатель Общероссийской общественной организации «Офицеры России», генерал-майор Сергей Липовой поддержал участников Всероссийской акции «Закалённая страна – Здоровая…

//новости ан

Главврач городской клинической больницы №71, кардиолог, писатель, ведущий программы «О самом главном» на телеканале «Россия-1» Александр Мясников поддержал Общероссийскую…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Депутат Государственной Думы РФ Наталья Поклонская прокомментировала новость о том, что в российском Крыму, который на Украине называют «оккупированным», в продаже…