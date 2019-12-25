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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Обнародовано «предсказание инопланетян» о начале Третьей мировой в 2022 году

, 15:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Обнародовано «предсказание инопланетян» о начале Третьей мировой в 2022 году
Люди в костюмах инопланетян, Tschiponnique Skupin / globallookpress.com

Инопланетяне, которые контактируют с жителями города Накхонсавана в Таиланде, назвали дату начала Третьей мировой войны. Об этом идет речь в материале, который разместили в российской блогосфере.

Пророчество о начале войны в России после захоронения Ленина огласили в сети

Пророчество о начале войны в России после захоронения Ленина огласили в сети

Один из каналов в «Яндекс. Дзен» рассказал о таиландском тайном обществе, представители которого, как утверждается, общаются во время медитации с обитателями Плутона и планеты Локу. Пришельцы проинформировали своих собеседников, что в 2022 году вспыхнет Третья мировая, за ней последуют стихийные бедствия и экологические катастрофы.

Ранее сегодня сообщалось, что в интернете опубликовали пророчество о начале вооруженного конфликта в России после захоронения тела Владимира Ленина.

 

ДЦ

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