Обнародовано «предсказание инопланетян» о начале Третьей мировой в 2022 году

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25 декабря 2019, 15:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Люди в костюмах инопланетян, Tschiponnique Skupin / globallookpress.com

Инопланетяне, которые контактируют с жителями города Накхонсавана в Таиланде, назвали дату начала Третьей мировой войны. Об этом идет речь в материале, который разместили в российской блогосфере.

Один из каналов в «Яндекс. Дзен» рассказал о таиландском тайном обществе, представители которого, как утверждается, общаются во время медитации с обитателями Плутона и планеты Локу. Пришельцы проинформировали своих собеседников, что в 2022 году вспыхнет Третья мировая, за ней последуют стихийные бедствия и экологические катастрофы.

Ранее сегодня сообщалось, что в интернете опубликовали пророчество о начале вооруженного конфликта в России после захоронения тела Владимира Ленина.