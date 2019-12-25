Астрологический прогноз на 2020 год

//Непознанное 13+

25 декабря 2019, 13:11 [ «Аргументы Недели» ]

В тексте указаны акценты и предпочтения деятельности в 2020 году для каждого знака Зодиака, а также периоды максимально эффективной активности и привлекательности. Астрологический прогноз носит обобщенный характер и указывает только на яркие тенденции. Каждый человек уникален, и точный астрологический прогноз формируется в ходе индивидуального анализа и консультации.

ОВЕН

Акценты и предпочтения

В 2020 году Овнам необходимо сосредоточить свое внимание на работе, карьере и других социальных амбициях. С равной вероятностью Овнов ожидают и взлеты, и падения в этих сферах жизни. Важно запастись терпением и сосредоточиться, тщательно выстроить траекторию движения к поставленным целям, строго следовать дисциплине и не обращать внимание на мелкие неудачи, а также держать нос по ветру и смело откликаться на заманчивые предложения. Это будет идеальный путь к успеху и признанию.

Активность и сила

С июля и до конца 2020 года Овны заряжены на активную деятельность, окрашенную переизбытком энергии, хотя и с переменным успехом. Важно вкладывать свои силы в управленческие функции.

Любовь и красота

Особенную привлекательность для окружающих Овны приобретают в период с 08 февраля по 05 марта 2020 года. Это время необходимо использовать для активных романтических отношений, для смены имиджа, а также для покупки вещей, способных украсить окружающее пространство.

ТЕЛЕЦ

Акценты и предпочтения

В 2020 году Тельцам важно посвятить себя образованию, путешествиям в дальнее зарубежье, расширению кругозора и мировоззрения. Желанные туристические поездки могут планироваться с трудом, поэтому идеально, если путешествия будут связаны с работой. Дополнительное образование предпочтительно в сферах делового администрирования и управления проектами. Чтение литературы философского содержания позволит Тельцам без особенного труда и затрат открыть новые грани жизни.

Активность и сила

С 13 мая по 27 июня Тельцы будут насыщены энергией для действия и активной реализации своих обыденных целей. Важно учитывать, что энергия будет носить агрессивный и сложно управляемый заряд, поэтому необходимо осознанно формировать поступки, чтобы избежать излишних эмоциональных всплесков и конфликтов.

Любовь и красота

В период с 05 марта по 03 апреля Тельцы становятся наиболее обаятельными и привлекательными, и могут открыто демонстрировать в ресторанах свою красоту, а в ювелирных магазинах свою щедрость. Возможность встретить свою любовь в это время возрастает в несколько раз.

БЛИЗНЕЦЫ

Акценты и предпочтения

В 2020 году Близнецам лучше сосредоточиться на вопросах, связанных с материальными ресурсами, преимущественно крупными финансами, связанными с партнерам в браке и бизнесе. Необходимо десять раз подумать, прежде чем один раз взять кредит. С другой стороны, предстоящий год может принести Близнецам большое финансовое благополучие и общее материальное процветание, но для этого необходимо освободить место для лучшего в своей жизни с помощью глубоких энергетических практик и медитаций.

Активность и сила

С 04 января по 17 февраля и с 14 мая по 29 июня Близнецы будут наделены напряженной энергией для активных действий. Зимой сила локализуется в сфере личных отношений, а весной-летом сконцентрируется в делах бизнеса. Энергии много, и возможны конфликты или разрушения в указанных сферах.

Любовь и красота

С 04 апреля по 07 августа Близнецы будут максимально обаятельны и привлекательны. Очень вероятны незапланированные встречи с бывшими возлюбленными и партнерами. В это время свою красоту Близнецам идеально демонстрировать в поездках, в общении с коллегами, в коллективных встречах с друзьями.

РАК

Акценты и предпочтения

В 2020 году Ракам необходимо обратить свое внимание на сферу личных отношений, чтобы избавиться от связей, которые уже не актуальны, взять на себя ответственность за значимых людей, привлечь в жизнь партнеров, которые способствуют повышению социального статуса.

Активность и сила

С 17 февраля по 30 марта в пространстве Рака много напряженной энергии, сконцентрированной в сфере отношений. Можно использовать силу этой энергии, чтобы активно разрушить все то, что уже отжило свое. Важно не похоронить и себя в этом процессе. С июля и до конца 2020 года можно активно вкладываться в сферу социального продвижения и карьерного роста, учитывая, что возможны конфликты и задержки в реализации задуманного.

Любовь и красота

С 08 августа по 06 сентября Раки приобретают особенную привлекательность и красоту, которая раскроется в полной мере рядом с близкими людьми, в кругу семьи, в домашней обстановке.

ЛЕВ

Акценты и предпочтения

В 2020 году Львам важно погрузиться в исполнение трудовых обязанностей и позаботиться о своем здоровье. Можно подготовиться к неожиданному разрыву взаимоотношений с работодателем и увольнению, к сложным рабочим задачам, а также проблемам со здоровьем. Но стоит помнить, что здоровье легко восстановить, если найти новое рабочее место, с желаемыми перспективами и посильной ответственностью.

Активность и сила

С 31 марта по 13 мая Львы будут заряжены переизбытком энергии для активности в сфере коммуникаций как в партнерских отношениях, так и в поверхностных дружеских встречах. В этот период Львы имеют значительные силы для продвижения проектов, основанных на новаторских идеях.

Любовь и красота

С 07 сентября по 03 октября Львы становятся максимально обаятельны и привлекательны для окружающих. Свою красоту и романтический настрой в этом время идеально привнести в творческие дела, публичные выступления и презентации, посещение событий, связанных с роскошью.

ДЕВА

Акценты и предпочтения

В 2020 году Девам необходимо сконцентрироваться на воспитании детей и реализации творческих проектов. Возможна неудовлетворенность собой в этих сферах жизни, основанная на неуверенности в своих силах и способностях. Взаимоотношения с детьми могут принести разочарования. С другой стороны, отличное время для рождения детей, а также для неожиданного продвижения творческих идей, в которые никто не верил.

Активность и сила

С 04 января по 16 февраля и с 14 мая по 27 июня Девы будут полны сил и энергии для свершений. Зимой лучше направлять активность в сферу семьи и домашнего очага, а весной-летом в сферу личных и партнерских взаимоотношений. Стоит помнить, что активность содержит в себе напряженную составляющую, которая способна разрушить как семейные, так и партнерские связи. Поэтому важно использовать активность и силу с умом.

Любовь и красота

С 03 по 29 октября Девы приобретают особенную привлекательность, которая способна проявиться в полной мере в пространстве рабочего офиса и фитнес-клуба. Земная любовь и красота расцветут пышным цветом, когда вокруг будет чистота и порядок, и у каждой вещи будет свое место.

ВЕСЫ

Акценты и предпочтения

В 2020 году для Весов будет полезно вложить внимание и время в семейные отношения, заботу о родителях и вопросы, связанные с недвижимостью. Возможно охлаждение домашнего очага и семейные проблемы. Все это можно изменить, осознав, что трудности временные, что ответственность необходимо нести, и что правильные кризисы только укрепляют семейные отношения. Продажу или покупку недвижимости необходимо крепко обдумать.

Активность и сила

С 17 февраля по 30 марта и с июля и до конца 2020 года Весы будут насыщены активностью и силой, но преимущественно напряженного характера, со склонностью к формированию конфликтных ситуаций. Зимой и весной активность реализуется в сфере семейный отношений, а летом и до конца года — в партнерских. Важно запастись терпением и взвешивать каждый поступок.

Любовь и красота

С 28 октября по 21 ноября Весы станут особенно обаятельными и привлекательными. Романтическое настроение и красоту идеально выгуливать в компании с близким человеком в приятных для глаз и души местах, связанных с культурой и искусством.

СКОРПИОН

Акценты и предпочтения

В 2020 году Скорпионам желательно отдать предпочтение коротким поездкам, новым знакомствам и образовательным мероприятиям. Важно помнить, что новые коммуникации необходимо выстраивать с пониманием конкретных целей и задач процесса, привлекая в свой круг ответственных и серьезных людей, которые будут способствовать благополучию и процветанию. Образовательные мероприятия идеально связать с изучением иностранных языков, созданию текстовых и других информационных материалов.

Активность и сила

С 31 марта по 12 мая Скорпионы наделяются максимальной энергетической силой для свершений, преимущественно в сфере семейных отношений и домашней недвижимости. Важно активно предпринимать действия, но избегать конфронтаций, устраивать ремонт, но не ломать фундамент.

Любовь и красота

С 21 ноября до 15 декабря Скорпионы предстанут для окружающих в абсолютной привлекательности. Отказывать себе в романтических увлечениях и неожиданных свиданиях Скорпионам не стоит. Можно в этот период приобрести предметы роскоши для красоты.

СТРЕЛЕЦ

Акценты и предпочтения

В 2020 году Стрельцам необходимо расставить акценты в сфере материальных интересов, в первую очередь, обыденных наличных расчетов. Можно приумножить материальные ресурсы, если тщательно продумать систему оборота средств. Желательно не брать кредиты, а воспользоваться щедрыми возможностями, которые предоставит случай.

Активность и сила

С 03 января по 15 февраля Стрельцы приобретают большую силу для активной реализации задуманного. В приоритете продвижение личный идей, связанных с частной жизнью.

Любовь и красота

С 16 декабря 2020 года по 09 января 2021 года Стрельцы становятся наиболее обаятельными и привлекательными. Свою любовь и красоту идеально демонстрировать в поездках за рубежом, на светских событиях и в благотворительных организациях.

КОЗЕРОГ

Акценты и предпочтения

В 2020 году у Козерогов продолжится ответственный период в жизни, но теперь вероятность получить заслуженное вознаграждение возрастает в разы. Упорный труд и серьезное отношение к своим идеям и своему делу принесут расширение личностных возможностей, успех и реализацию амбициозных планов. Все это станет возможно после того, как Козероги изменят индивидуальную систему ценностей, отсекая все лишнее и не жизнеспособное.

Активность и сила

С 16 февраля по 30 марта Козероги будут насыщены энергией и силой для активных и позитивных действий, особенно эффективных в продвижении личных инициатив.

Любовь и красота

С 06 марта по 04 апреля Козероги будут особенно привлекательны для окружающих, если свою любовь и красоту будут демонстрировать в атмосфере процветания и комфорта. Например, в ресторанах и театрах.

ВОДОЛЕЙ

Акценты и предпочтения

В 2020 году Водолеям важно сконцентрировать свое внимание на психологических процессах и познать бесконечную глубину своего внутреннего мира. Поиску решения психологических проблем будет способствовать общение с носителями мудрости и духовности. Желательно больше времени проводить на берегу водоема и практиковать медитацию.

Активность и сила

С 31 марта по 13 мая Водолеи будут наделены гармоничной энергией и силой для реализации личностных инициатив. Важно устранить все ограничения и действовать открыто и свободно. Особенно, если инициативы содержат в себе инновации.

Любовь и красота

С середины декабря 2019 года и до 13 января 2020 года Водолеи будут излучать особенную привлекательность и обаяние. В этот период предпочтительнее идти на поводу у своей экстравагантности, встречаться с друзьями в неформальной обстановке, презентовать инновационные проекты и знакомиться с необычными людьми.

РЫБЫ

Акценты и предпочтения

В 2020 году Рыбам необходимо вложить энергию и время в дружеские коммуникации, общение с детьми, формирование поля неформальных связей. В этих сферах важно взвалить на себя ответственность и возглавить процессы, став очевидным для большинства лидером и душой любой компании. Возможно долгожданное рождение детей.

Активность и сила

С 14 мая по 28 июня Рыбы наделены наибольшей гармоничной энергией и силой для продвижения личных интересов. Часто Рыбы максимально эффективны, когда действуют скрыто, «под водой». Эта же стратегия активности рекомендована и в это период.

Любовь и красота

С 14 января по 08 февраля Рыбы будут максимально обаятельны и привлекательны. Свою любовь и красоту в это период Рыбам идеально демонстрировать в приватной обстановке, создавая вокруг себя мягкий комфорт высокого качества. Важно включаться в благотворительность, не связанную с материальной поддержкой, а основанную на психологическом и духовном дарении.

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