Пророчество о начале войны в России после захоронения Ленина огласили в сети

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25 декабря 2019, 10:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Мавзолей на Красной площади, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

В России начнется война сразу после захоронения тела основателя советского государства Владимира Ленина. Соответствующие предсказания сделали в свое время блаженная Алипия Киевская и некий старец Иоанн, говорится в размещенной в сети публикации.

Согласно пророчествам, также вслед за тем, как тело Ленина покинет Мавзолей в центре Москвы, российская столица и Санкт-Петербург будут затоплены. Спастись от удара стихии удастся только тем горожанам, которые успеют уехать в деревни. Обозначенные события должны произойти в апреле, год Алипия Киевская и Иоанн не указали, пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен».

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в интернет выложили предсказания «наследницы Ванги» Каедэ Убер на 2020-й.