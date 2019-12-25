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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Пророчество о начале войны в России после захоронения Ленина огласили в сети

, 10:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Пророчество о начале войны в России после захоронения Ленина огласили в сети
Мавзолей на Красной площади, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

В России начнется война сразу после захоронения тела основателя советского государства Владимира Ленина. Соответствующие предсказания сделали в свое время блаженная Алипия Киевская и некий старец Иоанн, говорится в размещенной в сети публикации.

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Согласно пророчествам, также вслед за тем, как тело Ленина покинет Мавзолей в центре Москвы, российская столица и Санкт-Петербург будут затоплены. Спастись от удара стихии удастся только тем горожанам, которые успеют уехать в деревни. Обозначенные события должны произойти в апреле, год Алипия Киевская и Иоанн не указали, пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен».

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в интернет выложили предсказания «наследницы Ванги» Каедэ Убер на 2020-й.

 

ДЦ

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