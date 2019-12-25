Пророчество о начале войны в России после захоронения Ленина огласили в сети

В России начнется война сразу после захоронения тела основателя советского государства Владимира Ленина. Соответствующие предсказания сделали в свое время блаженная Алипия Киевская и некий старец Иоанн, говорится в размещенной в сети публикации.
Согласно пророчествам, также вслед за тем, как тело Ленина покинет Мавзолей в центре Москвы, российская столица и Санкт-Петербург будут затоплены. Спастись от удара стихии удастся только тем горожанам, которые успеют уехать в деревни. Обозначенные события должны произойти в апреле, год Алипия Киевская и Иоанн не указали, пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен».
Ранее на текущей неделе сообщалось, что в интернет выложили предсказания «наследницы Ванги» Каедэ Убер на 2020-й.