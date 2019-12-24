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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Озвучены предсказания «наследницы Ванги» о событиях в России и мире в 2020 году

, 21:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Озвучены предсказания «наследницы Ванги» о событиях в России и мире в 2020 году
Вид на Московский Кремль, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Француженка Каедэ Убер, которую в СМИ называют «наследницей Ванги», сделала предсказания о событиях, которые должны произойти в России и мире в следующем году. Соответствующая информация содержится в публикации, появившейся в блогосфере.

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Как пишет канал «Вселенная женщины» в «Яндекс. Дзен», Убер заявила, что в 2020-м Европейский союз снимет санкции, наложенные на Москву в связи с присоединением Крыма и военным конфликтом в Донбассе. Также ожидается снижение курса российской валюты. При этом правительство РФ сможет решить множество стоящих перед страной проблем, полагает автор прогноза.

Соединенные Штаты, согласно пророчеству «наследницы Ванги», в наступающем году накроет волна исламского терроризма. На Аляске проснутся вулканы, что приведет к череде наводнений.

Ситуация в мировой экономике будет нестабильной. Каедэ Убер склоняется к мнению, что человечество в 2020-м столкнется с новым экономическим кризисом.

Ранее во вторник сообщалось, что в сети озвучили пророчество православных старцев о победе России над Китаем в Третьей мировой войне.

 

ДЦ

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