Выложено пророчество православных старцев о победе России над Китаем в Третьей мировой

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24 декабря 2019, 20:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Запуск ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М», MOD Russia / globallookpress.com

Китаю суждено стать зачинщиком Третьей мировой войны. Такого мнения придерживался преподобный Аристоклий Афонский, говорится в публикации, появившейся некоторое время назад в блогосфере.

Как пишет канал Dream Time в «Яндекс. Дзен», виновником нового глобального конфликта называли Пекин также православные старцы Серафим Вырицкий и Виссарион Оптинский. Оба они спрогнозировали, что Россия в ходе Третьей мировой одержит верх над Китаем, отмечается в процитированной публикации.

Ранее во вторник сообщалось, что в интернет выложили пророчество конспирологов об уничтожении всего живого на Земле в 2021 году.