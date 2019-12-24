Выложено пророчество православных старцев о победе России над Китаем в Третьей мировой

Китаю суждено стать зачинщиком Третьей мировой войны. Такого мнения придерживался преподобный Аристоклий Афонский, говорится в публикации, появившейся некоторое время назад в блогосфере.
Как пишет канал Dream Time в «Яндекс. Дзен», виновником нового глобального конфликта называли Пекин также православные старцы Серафим Вырицкий и Виссарион Оптинский. Оба они спрогнозировали, что Россия в ходе Третьей мировой одержит верх над Китаем, отмечается в процитированной публикации.
Ранее во вторник сообщалось, что в интернет выложили пророчество конспирологов об уничтожении всего живого на Земле в 2021 году.