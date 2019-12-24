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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Предсказание о наступлении конца света в 2021 году распространили в интернете

, 18:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Утро.ру»

Предсказание о наступлении конца света в 2021 году распространили в интернете
Планета Земля, pixabay.com

Уничтожение всего живого на Земле произойдет в 2021 году. Соответствующую точку зрения озвучили конспирологи, говорится в заметке, появившейся на страницах отечественных интернет-СМИ.

Пророчество Ванги о «глобальных потрясениях» в 2020 году обнародовали в СМИ

Пророчество Ванги о «глобальных потрясениях» в 2020 году обнародовали в СМИ

Как пишет издание «Утро.ру», в блогосфере разместили предсказание, согласно которому в скором будущем Земля превратится в подобие безжизненного Марса. Это случится из-за исчезновения озонового слоя, который защищает от солнечной радиации. Конспирологи полагают, что последним годом в истории человечества станет 2021-й.

Ранее сегодня сообщалось, что в сеть выложили пророчество Ванги о «глобальных потрясениях» в 2020-м.

 

ДЦ

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