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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Пророчество Ванги о «глобальных потрясениях» в 2020 году обнародовали в СМИ

, 17:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: info24.ru

Пророчество Ванги о «глобальных потрясениях» в 2020 году обнародовали в СМИ
Дом-музей Ванги в болгарском поселке Рупите, Serguei Fomine / globallookpress.com

Наступающий 2020 год станет периодом «глобальных потрясений». Соответствующее пророчество в свое время сделала Ванга, говорится в материале, который появился на страницах британских СМИ.

Выложено предсказание экстрасенса о развязывании Трампом Третьей мировой войны

Выложено предсказание экстрасенса о развязывании Трампом Третьей мировой войны

Как пишет таблоид The Sun, экстрасенс из Болгарии, в частности, предсказала, что в 2020-м Европа окажется во власти представителей исламистских радикальных группировок. Они будут использовать в ходе террористических атак химическое оружие.

Также опасность нависнет над Дональдом Трампом. У президента США в следующем году могут найти рак головного мозга, процитировал публикацию The Sun портал info24.ru.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в сеть выложили предсказание нигерийского медиума Сильвестра Нманвока о развязывании Трампом Третьей мировой войны.

 

ДЦ

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