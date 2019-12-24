Пророчество Ванги о «глобальных потрясениях» в 2020 году обнародовали в СМИ

Наступающий 2020 год станет периодом «глобальных потрясений». Соответствующее пророчество в свое время сделала Ванга, говорится в материале, который появился на страницах британских СМИ.
Как пишет таблоид The Sun, экстрасенс из Болгарии, в частности, предсказала, что в 2020-м Европа окажется во власти представителей исламистских радикальных группировок. Они будут использовать в ходе террористических атак химическое оружие.
Также опасность нависнет над Дональдом Трампом. У президента США в следующем году могут найти рак головного мозга, процитировал публикацию The Sun портал info24.ru.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что в сеть выложили предсказание нигерийского медиума Сильвестра Нманвока о развязывании Трампом Третьей мировой войны.