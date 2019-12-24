В Лас-Вегасе на видео попал сверкающий НЛО

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24 декабря 2019, 09:43 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Известный уфолог Скотт Уоринг на своем официальном сайте опубликовал видеозапись, снятую на прошлой неделе в Лас-Вегасе, штат Невада, США. В объектив камеры очевидца попал сверкающий НЛО.

Автор видеоролика утверждает, что у него есть по крайней мере четыре свидетеля, которые так же, как и он, наблюдали за этим явлением и описали ровно то же самое. При этом никто из очевидцев не слышал ни единого звука.

На кадрах отчетливо виден летательный аппарат, перемещающийся в небе. Объект движется бесшумно, что доказывает: это что угодно, но не самолет и не вертолет. При этом от НЛО исходят яркие вспышки голубоватого света.

По словам Уоринга, вот уже на протяжении 10 лет люди шлют ему фото- и видео о странных явлениях вблизи Лас-Вегаса. Бытует мнение, что за базой Nellis AFB ВВС США расположено убежище инопланетного вида, называемого "Высокие Белые" (Tall Whites).



