Все новости >>

Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Непознанное 13+

В Лас-Вегасе на видео попал сверкающий НЛО

, 09:43 [ «Аргументы Недели» ]

В Лас-Вегасе на видео попал сверкающий НЛО
фото: pixabay.com

Известный уфолог Скотт Уоринг на своем официальном сайте опубликовал видеозапись, снятую на прошлой неделе в Лас-Вегасе, штат Невада, США. В объектив камеры очевидца попал сверкающий НЛО.

Автор видеоролика утверждает, что у него есть по крайней мере четыре свидетеля, которые так же, как и он, наблюдали за этим явлением и описали ровно то же самое. При этом никто из очевидцев не слышал ни единого звука.

На кадрах отчетливо виден летательный аппарат, перемещающийся в небе. Объект движется бесшумно, что доказывает: это что угодно, но не самолет и не вертолет. При этом от НЛО исходят яркие вспышки голубоватого света.

По словам Уоринга, вот уже на протяжении 10 лет люди шлют ему фото- и видео о странных явлениях вблизи Лас-Вегаса. Бытует мнение, что за базой Nellis AFB ВВС США расположено убежище инопланетного вида, называемого "Высокие Белые" (Tall Whites).

АС

//картина дня

Экономика

В Совфеде оценили заявление

В Совфеде оценили заявление "Нафтогаза" о риске соглашения по транзиту

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев во вторник оценил заявление "Нафтогаза" о том, что отзыв исков в отношении "Газпрома" является "большим риском" для Украины.

Ярмарка антироссийских санкций, продолжившая свою работу на прошлой неделе, поставила под вопрос сроки ввода в эксплуатацию трубопровода “Северный поток-2», строительство которого завершено уже фактически на 90 процентов. Но и только. Речь не идет…

Ярмарка антироссийских санкций, продолжившая свою работу на прошлой неделе, поставила под вопрос сроки ввода…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

После несанкционированного вопроса Путину о теракте в Беслане на члена президентского совета по правам человека Екатерину Винокурову прилюдно отчитал глава СПЧ Валерий…

//новости ан

//новости ан

В Хабаровском крае разбился истребитель 5-го поколения, изготовленный на Комсомольском-на-Амуре авиазаводе для российских военно-космических сил. Самолет выполнял…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Сегодня стало известно, что москвичка перечислила на счет "иностранца", с которым познакомилась в социальной сети, более 4 млн рублей. Данная сумма потребовалась аферисту…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Владимир Путин 23 декабря открыл движение поездов по Крымскому мосту. Президент РФ вспомнил, как после установки первой арки Крымского моста ему позвонил руководитель…