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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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Выложено предсказание экстрасенса о развязывании Трампом Третьей мировой войны

, 15:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Выложено предсказание экстрасенса о развязывании Трампом Третьей мировой войны
Президент США Дональд Трамп, SMG / globallookpress.com

Виновником развязывания нового глобального конфликта суждено стать президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу. Такой точки зрения придерживается экстрасенс из Нигерии Сильвестр Нманвок, говорится в публикации, размещенной в блогосфере.

Пророчество афонского старца о войне России с Турцией обнародовали в интернете

Пророчество афонского старца о войне России с Турцией обнародовали в интернете

Как пишет канал Dream Time в «Яндекс. Дзен», африканский медиум предсказал, что на территории североамериканского государства произойдет крупная диверсия, в которой Трамп обвинит Россию и Китай, спровоцировав тем самым Третью мировую. Москва и Пекин будут в этой войне союзниками, отмечается в процитированном посте.

Ранее сегодня сообщалось, что в сеть выложили пророчество схимонаха Паисия Святогорца о вооруженном столкновении России и Турции.

 

ДЦ

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Продолжается публикация результатов исследования «Рейтинг лоббистской эффективности законодателей 2019», большая часть которых уже была обнародована ранее. Рейтинг подготовила исследовательская группа ИД «Аргументы недели».

Продолжается публикация результатов исследования «Рейтинг лоббистской эффективности законодателей 2019», большая часть…

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