Выложено предсказание экстрасенса о развязывании Трампом Третьей мировой войны

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23 декабря 2019, 15:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Президент США Дональд Трамп, SMG / globallookpress.com

Виновником развязывания нового глобального конфликта суждено стать президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу. Такой точки зрения придерживается экстрасенс из Нигерии Сильвестр Нманвок, говорится в публикации, размещенной в блогосфере.

Как пишет канал Dream Time в «Яндекс. Дзен», африканский медиум предсказал, что на территории североамериканского государства произойдет крупная диверсия, в которой Трамп обвинит Россию и Китай, спровоцировав тем самым Третью мировую. Москва и Пекин будут в этой войне союзниками, отмечается в процитированном посте.

Ранее сегодня сообщалось, что в сеть выложили пророчество схимонаха Паисия Святогорца о вооруженном столкновении России и Турции.