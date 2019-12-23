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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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Пророчество афонского старца о войне России с Турцией обнародовали в интернете

, 11:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Пророчество афонского старца о войне России с Турцией обнародовали в интернете
Самолет ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Паисий Святогорец, схимонах Константинопольской православной церкви, полагал, что в будущем Россию ждет вооруженное столкновение с Турцией. Об этом рассказывается в материале, который разместили в отечественной блогосфере.

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Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», афонский старец предсказал, что в конфликте между Москвой и Анкарой мировое сообщество займет сторону последней, после чего противостояние войдет в горячую фазу. Когда должны произойти данные события и к чему они приведут, в процитированном посте не говорится.

Ранее сообщалось, что в сеть выложили астрологический прогноз для главных везунчиков 2020 года среди знаков зодиака.

 

ДЦ

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Продолжается публикация результатов исследования «Рейтинг лоббистской эффективности законодателей 2019», большая часть которых уже была обнародована ранее. Рейтинг подготовила исследовательская группа ИД «Аргументы недели».

Продолжается публикация результатов исследования «Рейтинг лоббистской эффективности законодателей 2019», большая часть…

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