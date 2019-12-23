Пророчество афонского старца о войне России с Турцией обнародовали в интернете

Паисий Святогорец, схимонах Константинопольской православной церкви, полагал, что в будущем Россию ждет вооруженное столкновение с Турцией. Об этом рассказывается в материале, который разместили в отечественной блогосфере.
Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», афонский старец предсказал, что в конфликте между Москвой и Анкарой мировое сообщество займет сторону последней, после чего противостояние войдет в горячую фазу. Когда должны произойти данные события и к чему они приведут, в процитированном посте не говорится.
Ранее сообщалось, что в сеть выложили астрологический прогноз для главных везунчиков 2020 года среди знаков зодиака.