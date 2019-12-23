Пророчество афонского старца о войне России с Турцией обнародовали в интернете

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23 декабря 2019, 11:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Самолет ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Паисий Святогорец, схимонах Константинопольской православной церкви, полагал, что в будущем Россию ждет вооруженное столкновение с Турцией. Об этом рассказывается в материале, который разместили в отечественной блогосфере.

Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», афонский старец предсказал, что в конфликте между Москвой и Анкарой мировое сообщество займет сторону последней, после чего противостояние войдет в горячую фазу. Когда должны произойти данные события и к чему они приведут, в процитированном посте не говорится.

Ранее сообщалось, что в сеть выложили астрологический прогноз для главных везунчиков 2020 года среди знаков зодиака.