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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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Известный уфолог назвал возможную версию поднятия купола над челябинским метеоритом

, 18:36 [ «Аргументы Недели» ]

Известный уфолог назвал возможную версию поднятия купола над челябинским метеоритом
скриншот youtube-видео

Известный уфолог Скотт Уоринг опубликовал на своем официальном сайте видеозапись самопроизвольного поднятия купола над челябинским метеоритом, хранящимся в музее, и назвал возможную причину произошедшего. 

В музее объяснили самопроизвольное поднятие купола над челябинским метеоритом

В музее объяснили самопроизвольное поднятие купола над челябинским метеоритом

По мнению специалиста, метеорит в Южно-Уральском Государственном Историческом музее может являться инопланетным зондом, содержащим в себе неизвестные науке нано- и микротехнологии инопланетного разума.

Уоринг полагает, что самопроизвольное поднятие купола над объектом произошло из-за его активизации: " Он выпустил некоторые из крошечных микророботов, открыв стекло, чтобы освободить их", - отметил ученый.

По этому поводу Уоринг выразил свое беспокойство (возможно, не беспочвенное): "Если эта моя теория верна... Тогда они затерялись на Урале с определенной целью и неизвестными последствиями", - подытожил уфолог.

АС

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