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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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Стал известен гороскоп для главных везунчиков 2020 года среди знаков зодиака

, 19:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: belnovosti.by

Стал известен гороскоп для главных везунчиков 2020 года среди знаков зодиака
Счастливая женщина, pixabay.com

Людям, которые рождены под знаками Тельца, Девы и Скорпиона, суждено стать главными везунчиками наступающего года среди знаков зодиака. Такого мнения придерживаются астрологи, говорится в опубликованном в сети материале.

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Портал belnovosti.by пишет, что Тельцам предстоит ощутить в 2020-м мощный энергетический подъем. Их ждут положительные изменения на работе и на личном фронте.

У Дев следующий год выдастся насыщенным и ярким. Новые знакомства перевернут жизнь представителей знака.

Скорпионам начнет везти в первые же месяцы 2020-го. В частности, им поступят интересные деловые предложения, пообещали астрологи.

Ранее сообщалось, что в интернете появился гороскоп для знаков зодиака, которым повезет с деньгами в 2020 году.

 

ДЦ

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