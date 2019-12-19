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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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Астрологи назвали три знака, которым повезет с деньгами в наступающем году Крысы

, 15:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: nicstyle.ru

Астрологи назвали три знака, которым повезет с деньгами в наступающем году Крысы
Российские рубли, Natalya Loginova / globallookpress.com

Раков, Скорпионов и Весов ждет материальный успех в следующем году, покровителем которого будет Белая Металлическая Крыса. Об этом говорится в подготовленном астрологами гороскопе.

Обнародован прогноз экстрасенса о столкновении России и США из-за Крыма в 2020-м

Обнародован прогноз экстрасенса о столкновении России и США из-за Крыма в 2020-м

Как пишет ресурс nicstyle.ru, представителям перечисленных знаков зодиака в 2020 году следует диверсифицировать накопления и предпринять другие шаги, касающиеся финансовой сферы. Наступает год, когда можно действовать увереннее, по-настоящему рисковать, отмечается в процитированном прогнозе.

Ранее в четверг сообщалось, что в интернете появились предсказания экстрасенса Эммы Райман о событиях, которые должны произойти в России и мире в 2020-м.

 

ДЦ

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