Астрологи назвали три знака, которым повезет с деньгами в наступающем году Крысы

Раков, Скорпионов и Весов ждет материальный успех в следующем году, покровителем которого будет Белая Металлическая Крыса. Об этом говорится в подготовленном астрологами гороскопе.
Как пишет ресурс nicstyle.ru, представителям перечисленных знаков зодиака в 2020 году следует диверсифицировать накопления и предпринять другие шаги, касающиеся финансовой сферы. Наступает год, когда можно действовать увереннее, по-настоящему рисковать, отмечается в процитированном прогнозе.
Ранее в четверг сообщалось, что в интернете появились предсказания экстрасенса Эммы Райман о событиях, которые должны произойти в России и мире в 2020-м.