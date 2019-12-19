Володина рассказала о благоприятных периодах для личной жизни в 2020 году

//Непознанное 13+

19 декабря 2019, 12:13 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Астролог Василиса Володина рассказала, что в 2020 году будет несколько коридоров затмений, которые помогают разобраться в личной жизни и расставить все точки.

Астролог научила, что дарить на Новый год

Володина предупредила, что коридоры затмений выпадают на первую половину января, июнь и первую неделю июля, а также конец ноября и первую половину декабря. Астролог отметила, что в это время лучше избегать крупных ссор и не заключать браки.

Также Володина рассказала, что примерно раз в полтора года проходит период ретроградной Венеры. В 2020 году он будет с 13 мая по 25 июня. «Новые знакомства в это время до боли напоминают старые или появляется человек из прошлого, который готов вновь похитить ваше сердце», - сообщила астролог.