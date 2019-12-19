Обнародован прогноз экстрасенса о столкновении России и США из-за Крыма в 2020-м

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19 декабря 2019, 11:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ToDay News Ufa

Аэрофотоснимок Ялты, Serguei Fomine / globallookpress.com

Экстрасенс из Санкт-Петербурга Эмма Райман сделала предсказания о событиях, которые должны произойти в России и мире в следующем году. Прогноз медиума приведен в материале, который появился некоторое время назад на страницах отечественных интернет-СМИ.

Райман полагает, что Россия «с достоинством пройдет 2020 год», ей удастся преодолеть все трудности. Страну будут уважаться и бояться.

При этом, согласно пророчеству экстрасенса, Москву «снова ждут столкновения с американцами по причине Крымского конфликта». Что скрывается за этой формулировкой, Эмма Райман не разъяснила.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в сети опубликовали гороскоп для главных везунчиков наступающего года.