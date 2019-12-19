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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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Астролог научила, что дарить на Новый год

, 08:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио Sputnik

Астролог научила, что дарить на Новый год
Фото: pixabay.com

Астролог Елена Ерлин рассказала, как выбрать новогодний подарок для близкого человека. По ее словам, в этом году допустимо презентовать даже деньги. «Не обязательно большие суммы, можете просто положить в конвертик деньги в мировой валюте», - отмечает Ерлин.

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При этом астролог подчеркнула, что деньги стоит дарить тем, для кого финансовое благополучие стоит во главе угла. Если же человек мечтает совершить в новом году крупную покупку, то нужно помочь ему визуализировать его стремления.

«Можно подарить для начала что-то в виде игрушки, чтобы повесить на елку. Это принесет в будущем году большую, крупную удачу, покупку. Дарят машинки, домики», - посоветовала Ерлин.

АБ

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